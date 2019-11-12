«مكتبات الشارقة العامة» تنظم 21 فعالية

أعلنت إدارة مكتبات الشارقة العامة، عن تنظيم 21 فعالية في مكتباتها الفرعية، وذلك خلال الفترة الممتدة من 3 نوفمبر إلى 28 نوفمبر المقبل، يتنوّع جمهورها المستهدف بين الموظفين الحكوميين وطلبة جامعة الشارقة وطلبة المدارس والنساء والأطفال.

ومن أبرز فعاليات المكتبات الفرعية، ندوة «بصمة قلم» في مكتبة خورفكان العامة، والتي قدّمتها الكاتبة الشابة كلثم الفلاسي، وهدفت من خلالها إلى التعريف بالكتّاب الإماراتيين. واستهدفت طالبات جامعة الشارقة. أمّا في مكتبة كلباء العامة، تقدّم مجموعة INDIE VERSE، ورشة عمل بعنوان Graffiti Art، والتي تهدف إلى تعليم أساسيات رسم الجرافيتي للجمهور العام. وتستضيف مكتبة وادي الحلو العامة، فعالية موجّهة إلى الأمهات والطالبات، تحت عنوان «شخصيات أثرت الحياة الإماراتية»، حيث تجمع كلاً من الكاتبتين الإماراتيتين أسماء الزرعوني وصالحة غابش، وذلك للتفاعل معهنّ ومناقشتهنّ في الموروث الثقافي الذي أسهم في تطوير الأدب المحلي. كما ستقدّم الضيفتان ورشة عملٍ بعنوان «الكاتبة المبدعة».

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من جهتها، قالت إيمان بوشليبي، مدير إدارة مكتبات الشارقة، «إنّ فعاليات المكتبات الفرعية، تتميّز بتنوّعها وثرائها من ناحية محتواها وجمهورها المستهدف؛ حيث تضمّ ندواتٍ تُعنى بالموروث الثقافي والهوية الإماراتية، وفعاليات تركّز على القراءة والكتابة، ووِرَش عمل متنوّعة وممتعة، تعلّم التصوير وفنّ الطبخ والرسم ومجموعةً من الحرف اليدوية، بالإضافة إلى جلسات حوارية».

وبيّنت بوشليبي، أن هذا التنوّع يعكس حرص مكتبة الشارقة العامة على إيصال الثقافة إلى الجميع، في مختلف أماكنهم، مع الأخذ بعين الاعتبار أن تكون هذه الثقافة شاملة وغنية وتغطّي جوانب مهمّة في الحياة، وأن تقدّم على نحو ممتع وتفاعلي.

وأوضحت أن إدارة مكتبات الشارقة تسعى من خلال هذه الفعاليات إلى إلقاء الضوء على أهم مؤلفات الكتّاب الإماراتيين وإصداراتهم وتعريف الجمهور بشكل أعمق على إسهاماتهم في المشهد الثقافي المحلي، بالإضافة إلى أنها تسعى من خلال وِرَش العمل المتنوّعة إلى بناء المهارات الحياتية واكتشاف المواهب وتطويرها وصقل الشخصية الإماراتية على أمثل وجه.