شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش يبحث مع مسؤولحزبي صيني علاقات الصداقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - التقى الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية أمس، هو خهبينج، أمين لجنة الحزب الشيوعي الصيني في مقاطعة شانشي الصينية. وبحث الجانبان خلال اللقاء علاقات الصداقة بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة.(وام)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قرقاش يبحث مع مسؤولحزبي صيني علاقات الصداقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.