شكرا لقرائتكم خبر عن 625 موظفاً في «العدل» يشاركون في ورشة عن السعادة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”
شهد سلطان سعيد البادي وزير العدل جانباً من فعاليات ورشة العمل التفاعلية، التي أقامتها الوزارة بالتعاون مع البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة، والتي تعد أطول ورشة عمل على مستوى الدولة، حيث تواصلت فعالياتها على مدار 10 أيام، وشملت مبنى ديوان عام الوزارة في أبوظبي ودبي، ومبنى المحكمة الاتحادية العليا، ومكتب النائب العام، ودور القضاء بالشارقة وعجمان وأم القيوين والفجيرة.
شارك 625 من المنتسبين لوزارة العدل في الورشة التعريفية المنهجية التفاعلية، بإطار عمل يحاكي دورة حياة الموظف، وذلك بمنحه الفرصة للتعبير عن رأيه بشفافية ومصداقية، واستهدفت تحقيق أعلى مستويات السعادة وجودة الحياة، وتحسين جودة حياة الموظفين، واتسمت بالشفافية التامة.
كما شارك في الورشة المستشار محمد حمد البادي رئيس المحكمة الاتحادية العليا، والدكتور المستشار حمد سيف الشامسي النائب العام الاتحادي، ومن المقرر أن تعقد ورش عمل أخرى بالتعاون مع البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة لتحليل نتيجة المشاركات بحيث تعكس النتائج في الخطة الاستراتيجية للسعادة وجودة الحياة بالوزارة.
وكان وزير العدل قد أكد في كلمته للموظفين خلال الورشة التي أقيمت في أبوظبي، أن هناك اهتماماً بالغاً للارتقاء بسعادة الموظفين وجودة حياتهم في بيئة العمل.
وأشاد سلطان راشد المطروشي القائم بأعمال وكيل وزارة العدل بفريق السعادة والإيجابية، وبما يقوم به من مبادرات لبث مفاهيم وقيم التناغم الوظيفي بين الموظفين بالوزارة.
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