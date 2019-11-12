المتظاهرون "يضغطون" بقطع طرق في لبنان.. وإضراب يشل المصارف

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty يقول محتجون إنهم يلجأون لهذا الخيار للضغط على سياسيي لبنان قطع متظاهرون غاضبون، الثلاثاء، عددا من الطرقات في لبنان، الذي يشهد أيضا إضرابا مفتوحا لموظفي المصارف، في إطار الاحتجاجات غير المسبوقة التي تشهدها البلاد منذ أكتوبر الماضي.

وأفاد مراسلنا في لبنان بأن محتجين قطعوا الطريق الرابط بين طرابلس وبيروت، مشيرا إلى أن آخرين قطعوا طرقات في بيروت والبقاع شرقي لبنان.

ويقول المحتجون إن تحركهم هذا يأتي من أجل الضغط على المسؤولين لتشكيل حكومة تكنوقراط بأسرع فرصة ممكنة، خاصة في ظل عدم الدعوة لاستشارات نيابية، وهي الخطوة الأولى لتشكيل الحكومة التي يسعون إليها.

شاهد الفيديو: "بعض الرجال العرب يرون المتظاهرات من منظور جنسي"

مقدم من بي بي سي

انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي أكبر دراسة للكون لاكتشاف "القوة الغامضة" يمسح تلسكوب عالي الكفاءة في ولاية أريزونا الأمريكية الكون بدقة متناهية لإلقاء الضوء على القوة المسببة لامتداد الكون. بي بي سي

بالفيديو: اللقطات الأولى للغارة الأمريكية التي قتل فيها البغدادي نشر الجيش الأمريكي مقطعا مسجلا يظهر الصور الأولى للغارة التي قتل فيها زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي بي بي سي

التوك توك...من مصدر إزعاج إلى "بطل الثورة" التوك توك...وسيلة نقل يومية تحولت إلى "أيقونة" خلال الاحتجاجات في العراق وأصبحت خدماتها مكوكية بين ساحات التظاهر والمستشفيات. بي بي سي 1 إلغاء الإعدادات إيقاف HD HQ Advertisements SD LO "بعض الرجال العرب يرون المتظاهرات من منظور جنسي" بي بي سي مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

وفي سياق ذي صلة، بدأ موظفو المصارف في لبنان، اليوم، الإضراب العام في القطاع المصرفي، وذلك حتى "عودة الهدوء إلى الأوضاع العامة التي يحتاجها القطاع المصرفي لمعاودة العمل بشكله الطبيعي المعتاد".

أخبار ذات صلة

وكان اتحاد نقابات موظفي المصارف ذكر في بيان سابق أنه قرر اللجوء إلى خيار الإضراب، بعدما "تعرض الزملاء والزميلات إلى الإهانات والشتائم وحتى إلى اعتداءات من قبل المودعين".

كما دعت نقابات واتحادات عمالية في لبنان إلى الإضراب العام، احتجاجا على الظروف المعيشية لأعضائها.

وأعلنت نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة لقطاع الخلوي في لبنان بدء إضراب مفتوح، والتوقف عن العمل في شركتي "ألفا" و"تاتش" بدءا من الثلاثاء في الفروع الرئيسية وفي كل المناطق، اعتراضا على "حرمانهم من مكتسباتهم وقضم 30 بالمئة من مدخولهم السنوي، بما ينعكس وضع كارثيا على معيشة أكثر من 2000 عائلة".

ويشهد لبنان تظاهرات متواصلة منذ 17 أكتوبر، شارك فيها مئات آلاف اللبنانيين الناقمين على الطبقة السياسية، الذين يشكون من الفساد المستشري وسوء الخدمات العامة وترهل البنى التحتية وفشل الحكومات المتعاقبة في حل الأزمات الاقتصادية.

تصفح المزيد: أبرز صور مظاهرات لبنان