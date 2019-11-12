دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

أكدت شركة اأمازون لموقع CENT أمس الإثنين على أنها ستقوم بافتتاح أولى متاجرها المختصة بالبقالة خلال العام القادم 2020.

حيث ستكون عبارة عن متاجر كاملة للبقالة لن تكون تحت علامتها التجارية Whole Foods وستتفتح أولها في في مدينة لوس أنجلوس Woodland Hills في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، كما صرحت الشركة بأن نظام الدفع في المتاجر لن يستخدم التقنية ذاتها المستخدمة في سلسلة متاجر أمازون جو.

مما يعني أن الشركة ربما ستستخدم طريقة مغايرة في سلسلة متاجر البقالة الجديدة تتناسب ونوع المنتجات المعروضة فيها كما أنها تؤكد نوعاً ما بأنها ستطلقها كعلامة تجارية منفصلة أيضاً.

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال قد أشارت إلى خطة افتتاح أمازون لمتاجر بيع البقالة في مارس الماضي، حيث جاء في التقرير حينها أن عملاق التجارة الإلكترونية ستعرض منتجات مختلفة عن تلك المتوفر في سلسلة الطعام، وكونها ستحظى بأسعار أقل أيضاً من المنتجات المتوفرة في سلسلة Whole Foods.

وقالت أمازون بأن سلسلة المتاجر الجديدة قد يتم افتتاحها في نفس المحال التجارية التي كانت تعود لشركة الألعاب Toys R Us والتي أعلنت إفلاسها عام 2017 حيث أن أماكنها مسجلة على خرائط جوجل.

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والجدير بالذكر أن سوق البقالة يشهد منافسة شرسة بين عمالقة الشركات التقنية والبيع عبر الإنترنت حيث قامت شركة أوبر مؤخراً بالاستحواذ على شركة توصيل البقالة Cornershop الشهر الماضي في وقت كانت تسعى فيه وولمارت للاستحواذ عليها.

المصدر

CENT

التدوينة أمازون ستفتتح متاجر خاصة بالبقالة بداية من كاليفورنيا خلال العام المقبل 2020 ظهرت أولاً على عالم التقنية.