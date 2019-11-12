شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تصف إيران بالخداع والمراوغة بشأن برنامجها النووى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مجلس الوزراء السعودى، اليوم الثلاثاء، إن إيران مستمرة "بالخداع والمراوغة" بشأن برنامجها النووى واتهمتها بتأخير "توفير المعلومات المطلوبة منها للوكالة الدولية للطاقة الذرية".
ودعا بيان مجلس الوزراء الذي نقلته وكالة الأنباء السعودية إيران إلى التعاون الكامل مع الوكالة ومفتشيها.
واستأنفت إيران الأسبوع الماضي تخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو تحت الأرض وهو نشاط محظور بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع قوى عالمية.
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