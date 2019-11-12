سوريا: قتلى وجرحى باحتجاجات على دخول دورية لجيش الاحتلال التركى شرق رأس العين

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وقالت مصادر كردية، وفقًا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الثلاثاء، "إن الأهالى قاموا برشق العربات التركية فى الدورية التركية - الروسية المشتركة بالحجارة لدى دخولها القرية".
وأضافت، "أن الدورية المشتركة ردت على احتجاجات الأهالى بإطلاق النار وقنابل الغاز المسيل للدموع فى قرية "كوربينكار" جنوب شرقى مدينة كوبانى، الأمر الذى أسفر عن سقوط قتلى وجرحى".
وتعرضت العربات التركية فى الدوريات الروسية التركية المشتركة، ولاسيما الدورية الأخيرة، التى تم تسييرها يوم الجمعة الماضى، لاعتداءات متكررة من محتجين أكراد، فيما وصفته الإدارة الذاتية الكردية بأنه "موقف عفوى" ناجم عن فظائع تركيا ومرتزقتها فى المناطق التى تحتلها بالشمال السورى.
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