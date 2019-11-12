شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تستنكر استمرار إيران فى الخداع بشأن برنامجها النووى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت المملكة العربية السعودية، عن استنكارها لاستمرار إيران بالخداع والمراوغة والتأخر فى توفير المعلومات المطلوبة منها للوكالة الدولية للطاقة الذرية عن برنامجها النووى.

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