شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع الجزائرية: كشف وتدمير خمسة مخابئ للإرهابيين شمالى البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الثلاثاء، كشف وتدمير 5 مخابئ للجماعات الإرهابية بولاية المسيلة شمالى البلاد.

وذكرت الوزارة، فى بيان، أنه "فى إطار مكافحة الإرهاب، كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطنى الشعبى أمس خمسة مخابئ للإرهابيين، وكمية من الذخيرة إثر؛ عملية بحث وتمشيط بمنطقة جبل الصفراء ببلدية عين الريش، بولاية المسيلة".

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وأضافت فى بيانها، أنه تم توقيف سبعة أشخاص، وضبط مركبتين رباعيتى الدفع، و3 قطع من مادة الديناميت، و5 أمتار من الفتيل الصاعق، ومولدين كهربائيين، ومطرقة ضغط، وجهاز كشف عن المعادن بتمنراست وبرج باجى مختار جنوبى البلاد.