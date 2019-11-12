عريقات يرحب بقرار "العدل" الأوربية بشأن منتجات المستوطنات

رام الله / قيس أبو سمرة / الخليج 365

رحّب صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية، لمنظمة التحرير الفلسطينية، الثلاثاء، بقرار محكمة العدل الأوروبية، القاضي بقانونية وسم منتجات المستوطنات.

وقال عريقات في بيان صحفي تلقت وكالة الخليج 365 نسخة منه، إن مطالباتنا "لا تقتصر على الوسم الصحيح، الذي يوضح شهادة منشأ منتجات المستوطنات الاستعمارية غير القانونية فحسب، ولكن حظر هذه المنتجات من الأسواق الدولية".

ودعا أمين سر اللجنة التنفيذية، جميع الدول الأوروبية إلى "تنفيذ الالتزامات القانونية والسياسية المترتبة عليها بهذا الشأن".

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وأضاف:" هذا الحكم يجب أن يذكر المجتمع الدولي ويدفعه إلى محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها الممنهجة للقانون الإنساني الدولي وقرارات الأمم المتحدة".

وأقرت المحكمة العليا للاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، قانونية وسم البضائع الإسرائيلية التي تنتج في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة أو الجولان السوري المحتل، والتي يتم تصديرها إلى دول الاتحاد الأوروبي.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، وافقت المفوضية الأوروبية الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي على وضع ملصقات على منتجات المستوطنات الإسرائيلية لتمييزها.

ويعتبر الاتحاد الأوروبي المستوطنات الإسرائيلية "غير شرعية وعقبة في طريق السلام".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.