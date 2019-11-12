مصرع 6 وإصابة 10 في حادث سير وسط مصر

القاهرة / الخليج 365 لقى 6 مصرعهم، الثلاثاء، إثر حادث سير بطريق صحراوي وسط مصر. ووفق وكالة الأنباء المصرية الرسمية، لقى 6 مصرعهم وأصيب 10 آخرون، جراء انقلاب حافلة نقل ركاب على الطريق الصحراوي بمحافظة بني سويف وسط البلاد. وجرى نقل المصابين وجثامين المتوفين إلى مستشفى حكومي، حسب المصدر ذاته. وتتكرر حوادث الطرقات في مصر بسبب التراخي في تطبيق معايير الأمان، ورعونة القيادة، وسوء حالة الطرقات، وتهالك السيارات، حسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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