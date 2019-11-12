دراسة: النوم على أحد الجانبين مفيد للإنسان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

بينت دراسة علمية جديدة ان أفضل طريقة لتنظيف الدماغ من مخلفات نشاطه اليومي هي النوم على أحد الجانبين، مما يقلل من احتمال الإصابة بمرض الزهايمر و باركنسون وغيرهما من الأمراض العصبية.



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ويقول خبراء من جامعة ولاية نيويورك في ستوني – بروك، انه عند النوم على أحد الجانبين يتخلص الدماغ من المواد الضارة الناتجة من نشاطه خلال اليوم والتي قد تسبب امراضا مختلفة.

توصل العلماء الى هذا الاكتشاف بعد الدراسة التي أجروها على الفئران المخبرية باستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي لمتابعة القنوات اللمفية، المسؤولة عن اخراج مخلفات نشاط الدماغ اليومي وغيرها من المحاليل الكيميائية التي تشكل خطورة على الحياة.

بينت نتائج التصوير، ان عملية اخراج هذه الفضلات (بروتينات تاو وبيتا أميلويد)، التي تعتبر أخطر أعداء الدماغ البشري، منه عبر القنوات الليمفاوية، كانت تجري بشكل أنشط خلال النوم على أحد الجانبين.