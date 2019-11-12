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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر باحثون يكشفون طريقة جديدة لتشخيص السكري والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
لا يشير سكّري الحمل إلى احتمال إصابة المرأة فقط مع تقدّمها في العمر بالسكري، إنّما عند الأب أيضاً، وذلك وفق دراسة قام بها باحثون من جامعة ميغيل الكندية ونشرت نتائجها في المجلّة العلمية DiabeteCare.
عندما تصاب المرأة الحامل بسكري الحمل، يتعرّض زوجها لخطر الإصابة بالسكري بنسبة 33%، ما يجعل تالياً من سكري الحمل وسيلة لتشخيص السكري عند الرجل.
ولمعرفة ما إن كان هناك رابط بين النوع الثاني من السكري لدى الرجال وسكري الحمل، أجرى الباحثون دراستهم على نساء حوامل وأزواجهن بين عامي 1990 و2007.
لقد حسبوا عدد الرجال المصابين بالنوع الثاني من السكري بعد ولادة زوجاتهنّ، وقد تبيّن أنّ نصف الرجال الذين درست حالتهم مصابون بالسكري، وذلك يعود بحسب الباحثين إلى تقاسم الزوجين البيئة الاجتماعية والثقافية والتي قد تؤثر على سلوكهما وصحتهما.
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