ماذا يحدث عند الخروج بشعر مبلل؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

تعتقد النساء العديد من النساء أن الخروج بشعر مبلل يؤدي إلى الإصابة بالمرض.



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ورداً على ذلك، لم ينف ولم يؤكد الطبيب الألماني شتيفان بيرنهارت صحة هذا الاعتقاد الشائع، مشيراً إلى أن "الإصابة بأحد الأمراض لا تعود إلى الشعر المبلل بشكل مباشر، إنما لنشاط البكتيريا الناجم عنه".

وأوضح بيرنهارت، أن جسم الإنسان يحارب البكتيريا بشكل مستمر ليحمي نفسه من الإصابة بالأمراض، ولكن عند الشعور بالبرودة نظراً لعدم جفاف الشعر مثلاً، يصعب على الجسم صد كل البكتيريا، غير انه إذا كان جهاز المناعة قوياً بشكل كافٍ فلا تستطيع البكتيريا مهاجمته، حتى إذا كان الشعر مبللاً.

وأضاف الطبيب الألماني، أن هذا الأمر يعتبر مسألة تعوّد أيضاً، فمَن اعتاد على الخروج بشعر مبلل، يعتاد جسمه على أنه يفقد الحرارة من رأسه".