دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي 7 طرق للتحميل من يوتيوب بدون برامج

يعد موقع يوتيوب أشهر المواقع الإلكترونية الخاصة بمشاركة الفيديوهات، حيث يتميز هذا الموقع بسهولة الاستخدام وبإمكانية مشاهدة أي مقطع فيديو بدون الحاجة إلى تحميل برامج مسبقة على جهاز الكمبيوتر، كما أن التطبيق الخاص به على الهواتف الذكية يجعل الأمر بنفس درجة السهولة.

ومع وجود ملايين الفيديوهات على موقع يوتيوب، فإن المستخدمين يرغبون في تحميل فيديوهات من يوتيوب على أجهزتهم، لمشاهدتها في وقت لاحق أو للاحتفاظ بها.

وبينما يوجد العديد من البرامج والتطبيقات التي يمكن تنصيبها على أجهزة الكمبيوتر أو الهواتف الذكية لتحميل الفيديوهات من يوتيوب، إلا أن هناك العديد من المواقع الإلكترونية التي تتيح نفس هذه الوظيفة بدون الحاجة إلى تحميل أو تنصيب أي برامج.

وفي التقرير التالي، نستعرض معكم بالخطوات 7 طرق للتحميل من يوتيوب بدون برامج، والتي ستضمن لكم تحميل فيديوهاتكم المفضلة من يوتيوب للاحتفاظ بها على أجهزتكم:

1- تحميل فيديو من يوتيوب باستخدام موقع catchvideo.netقم بفتح موقع يوتيوب من خلال متصفح الإنترنت الذي تستخدمه، ويمكنك الوصول إليه مباشرة من هذا الرابط ابحث عن الفيديو الذي ترغب في تحميله، وبعد فتحه قم بنسخ الرابط الخاص به url قم بعدها بزيارة موقع catchvideo.net، ويمكنك الوصول إليه مباشرة من هذا الرابط الصق رابط الفيديو من يوتيوب في المستطيل الفارغ، ثم اضغط كلمة catch بعد ثوان قليلة، ستظهر لك في الأسفل عدة جودات مختلفة متاحة من الفيديو اختر جودة الفيديو الملائمة لك، ثم اضغط كلمة Download بالزر الأيمن للفارة، واختر save link as من النافذة التي ستبرز لك، اختر أين ترغب في تحميل الفيديو على جهازك، واسم الفيديو الذي ترغب في حفظه، ثم اضغط save ليبدأ الفيديو في التحميل على الفور

© alqiyady 7 طرق للتحميل من يوتيوب بدون برامج

2- تحميل فيديو من يوتيوب باستخدام موقع clipconverter.ccقم بفتح موقع يوتيوب من خلال متصفح الإنترنت الذي تستخدمه، ويمكنك الوصول إليه مباشرة من هذا الرابط ابحث عن الفيديو الذي ترغب في تحميله، وبعد فتحه قم بنسخ الرابط الخاص به url قم بعدها بزيارة موقع clipconverter.cc، ويمكنك الوصول إليه مباشرة من هذا الرابط الصق رابط الفيديو من يوتيوب في المستطيل الفارغ، ثم اضغط كلمة Continue بعد ثوان قليلة، ستظهر لك في الأسفل عدة جودات مختلفة متاحة من الفيديو اختر جودة الفيديو الملائمة لك، ثم اضغط كلمة Start! بعد عدة ثوان، سيظهر لك خيار Download، اضغط عليه ليبدأ الفيديو في التحميل مباشرة

© alqiyady 7 طرق للتحميل من يوتيوب بدون برامج

3- تحميل فيديو من يوتيوب باستخدام موقع clouddownloader.netقم بفتح موقع يوتيوب من خلال متصفح الإنترنت الذي تستخدمه، ويمكنك الوصول إليه مباشرة من هذا الرابط ابحث عن الفيديو الذي ترغب في تحميله، وبعد فتحه قم بنسخ الرابط الخاص به url قم بعدها بزيارة موقع clouddownloader.com، ويمكنك الوصول إليه مباشرة من هذا الرابط الصق رابط الفيديو من يوتيوب في المستطيل الفارغ، ثم اضغط كلمة Start بعد ثوان قليلة، ستجد الفيديو المطلوب أصبح متاحاً للتحميل، حيث يمكنك تحميله بالضغط على اختيار Download Video، ليبدأ الفيديو في التحميل بشكل تلقائي

© alqiyady 7 طرق للتحميل من يوتيوب بدون برامج

4- تحميل فيديو من يوتيوب باستخدام موقع download-video.comقم بفتح موقع يوتيوب من خلال متصفح الإنترنت الذي تستخدمه، ويمكنك الوصول إليه مباشرة من هذا الرابط ابحث عن الفيديو الذي ترغب في تحميله، وبعد فتحه قم بنسخ الرابط الخاص به url قم بعدها بزيارة موقع download-video.com، ويمكنك الوصول إليه مباشرة من هذا الرابط الصق رابط الفيديو من يوتيوب في المستطيل الفارغ، ثم اضغط كلمة Download بعد ثوان قليلة، ستظهر لك في الأسفل عدة جودات مختلفة متاحة من الفيديو اختر جودة الفيديو الملائمة لك، ثم اضغط كلمة Download بالزر الأيمن للفارة، واختر save link as من النافذة التي ستبرز لك، اختر أين ترغب في تحميل الفيديو على جهازك، واسم الفيديو الذي ترغب في حفظه، ثم اضغط save ليبدأ الفيديو في التحميل على الفور

© alqiyady 7 طرق للتحميل من يوتيوب بدون برامج

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5- تحميل فيديو من يوتيوب باستخدام موقع onlinevideoconverter.comقم بفتح موقع يوتيوب من خلال متصفح الإنترنت الذي تستخدمه، ويمكنك الوصول إليه مباشرة من هذا الرابط ابحث عن الفيديو الذي ترغب في تحميله، وبعد فتحه قم بنسخ الرابط الخاص به url قم بعدها بزيارة موقع onlinevideoconverter.com، ويمكنك الوصول إليه مباشرة من هذا الرابط الصق رابط الفيديو من يوتيوب في المستطيل الفارغ، ثم اضغط زر إدخال أو Enter بعد ثوان قليلة، سيظهر لك خيار Download، فاضغط عليه بالزر الأيمن للفارة، واختر save link as من النافذة التي ستبرز لك، اختر أين ترغب في تحميل الفيديو على جهازك، واسم الفيديو الذي ترغب في حفظه، ثم اضغط save ليبدأ الفيديو في التحميل على الفور

© alqiyady 7 طرق للتحميل من يوتيوب بدون برامج

6- تحميل فيديو من يوتيوب باستخدام موقع savefrom.netقم بفتح موقع يوتيوب من خلال متصفح الإنترنت الذي تستخدمه، ويمكنك الوصول إليه مباشرة من هذا الرابط ابحث عن الفيديو الذي ترغب في تحميله، وبعد فتحه قم بنسخ الرابط الخاص به url قم بعدها بزيارة موقع savefrom.net، ويمكنك الوصول إليه مباشرة من هذا الرابط الصق رابط الفيديو من يوتيوب في المستطيل الفارغ، ثم اضغط زر إدخال أو Enter بعد ثوان قليلة، سيظهر لك خيار تحميل الفيديو، حيث سُتياح أمامك تحميل جودات مختلفة منه اختر جودة الفيديو الملائمة لك، ثم اضغط كلمة Download ليبدأ بعدها الفيديو في التحميل مباشرة

© alqiyady 7 طرق للتحميل من يوتيوب بدون برامج

7- تحميل فيديو من يوتيوب باستخدام موقع y2mate.comقم بفتح موقع يوتيوب من خلال متصفح الإنترنت الذي تستخدمه، ويمكنك الوصول إليه مباشرة من هذا الرابط ابحث عن الفيديو الذي ترغب في تحميله، وبعد فتحه قم بنسخ الرابط الخاص به url قم بعدها بزيارة موقع y2mate.com، ويمكنك الوصول إليه مباشرة من هذا الرابط الصق رابط الفيديو من يوتيوب في المستطيل الفارغ، ثم اضغط جملة Download from YouTube بعد ثوان قليلة، ستظهر لك في الأسفل عدة جودات مختلفة متاحة من الفيديو اختر جودة الفيديو الملائمة لك، ثم اضغط كلمة Download بالزر الأيمن للفارة، واختر save link as من النافذة التي ستبرز لك، اختر أين ترغب في تحميل الفيديو على جهازك، واسم الفيديو الذي ترغب في حفظه، ثم اضغط save ليبدأ الفيديو في التحميل على الفور

© alqiyady 7 طرق للتحميل من يوتيوب بدون برامجالمزيد:

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تم نشر هذا المقال على موقع القيادي