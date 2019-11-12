دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة صندوق STV يقود جولة استثمارية بقيمة 23 مليون دولار لصالح TruKKer

صندوق الاستثمار الجريء STV يقود جولة استثمارية بقيمة 23 مليون دولار لصالح منصة TruKKer.

تمكنت منصة TruKKer المتخصصة في عمليات النقل البري حسب الطلب، من إغلاق جولة استثمارية من الفئة “Series A” بقيمة 23 مليون دولار أمريكي بقيادة صندوق STV ومشاركة صناديق International Finance Corporation (IFC)، Endeavor Catalyst Fund، و MEVP، بالإضافة إلى Iliad Partners، صندوق الرياض تقنية، صندوق التقنية العماني، وشروق بارتنرز.

كانت TruKKer قد تأسست في الإمارات عام 2016 كمنصة لتقديم خدمات النقل والشحن حسب الطلب، وبعدها استطاعت تحقيق نمو هائل في الخليج والأردن مع أكثر من 15 ألف شاحنة نقل تساهم بخدمة أكثر من 200 عميل.

وتقول الشركة أنها ستستخدم هذا التمويل في تحسين منظومة العرض والطلب بين أصحاب البضائع وسائقي الشاحنات، مما يحقق الفعالية في قطاع حيوي وضخم، وستعمل على توسيع عملياتها في المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، وباقي دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة لتدشين عملياتها مصر، الأردن، وباقي دول المنطقة.

وتحدث غوراف بيسواس، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة TruKKer بقوله: “جولة التمويل الأخير ستساعدنا على تعزيز عملياتنا وبنيتنا التحتية وتوسيع فريقنا بشكل كبير، بجانب المزيد من التحسينات على التكنولوجيا والبحث والتطوير” وأكمل حديثه: “نحن متحمسون للغاية للعمل مع STV وجميع المستثمرين المشاركين الذين يدعمون رؤيتنا لتمكيننا على مواصلة النمو في المنطقة، حيث تتطور عملياتنا بسرعة لنصبح طريقة النقل الأساسية بالشاحنات في المنطقة، كما توفر الشفافية، الكفاءة، والعديد من المزايا التجارية لمستخدمينا.”

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تعمل شركة تراكر “TruKKer” على جمع بيانات العرض ومواءمتها مع الطلب، ما يوفر تدفقًا مستمرًا من المعاملات. ومن ثم تتيح المنصة خدمات الحجز، تتبع الشحنات، التقييم، والمعالجة الرقمية للشحنات البرية، كما توفر أسعارًا موحدة وتعزز من فعالية السوق الإقليمي الضخم.

وتمثل الموائمة بين العرض والطلب في هذا القطاع فرصة كبير بتعزيز تطوره، وذلك بالتغلب على التحديات التي تواجه شركات الشحن؛ مثل الشفافية في تحديد الأسعار وتتبع الشحنات بشكل لحظي على طريقة خدمات التوصيل القريبة في بعض التطبيقات. كما تساعد في التغلب على التحديات التي تواجه السائقين؛ مثل السير لمسافات طويلة دون حمولة وبطء إجراءات الدفع.

من جانبه، صرح أحمد النعيمي، مدير الاستثمار في STV: ” توفر TruKKer الكفاءة لسوق الخدمات اللوجستية المعرض للاضطراب. وقد ازداد اعتماد نظامها الشحن الرقمي بشكل ملحوظ.” وأضاف: “هناك طلب كبير من العملاء لتحسين إدارة الشحن مدعومة بالبيانات والمعلومات الموجودة جميعها في منصة واحدة. وتتمتع TruKKer بجميع الخصائص لتصبح رائدة في قطاع النقل البري في الشرق الأوسط، وستستخدم هذا التمويل في قطاع الخدمات اللوجستية في المنطقة، والذي من المقرر أن يصل إلى 66 مليار دولار بحلول عام 2020. ”

ويعد النجاح الذي حققته الشركة في السعودية والإمارات محفزًا في تعزيز نجاح عمليات الشركة في الدول المجاورة وباقي دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

التدوينة صندوق STV يقود جولة استثمارية بقيمة 23 مليون دولار لصالح TruKKer ظهرت أولاً على عالم التقنية.