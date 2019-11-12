العراق: وساطة أممية ودعوة أمريكية لانتخابات

دبي - بواسطة محمد فارس بغداد: «الخليج»، وكالات

اقترحت بعثة الأمم المتحدة في العراق خطة؛ لتجاوز أزمة الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ أسابيع، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة المئات من قوات الأمن والمحتجين.

وحذرت البعثة في بيان الليلة قبل الماضية، من «تراكم الإحباطات؛ بسبب عدم تحقيق أي تقدم في ال16 عاماً الماضية». وأعدت البعثة مجموعة من المبادئ والتدابير؛ من أجل تجاوز الأزمة، وقالت: إنها أعدتها بعد «التشاور مع قطاع واسع من الأطراف والسلطات العراقية (بما في ذلك الرئاسات الثلاث ومجلس القضاء الأعلى وعدد من المتظاهرين إضافة إلى ممثلين عن النقابات)».

شاهد الفيديو: العراق: "حرب الجسور" بين القوات الأمنية والمتظاهرين وسط بغداد

مقدم من فرنس 24

انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي العراق: مقتل سبعة أشخاص على الأقل في الاحتجاجات المطالبة بـ"إسقاط النظام" أفادت وكالة الأنباء الفرنسية السبت أن سبعة متظاهرين قتلوا، ستة منهم بالرصاص الحي ومتظاهر بقنبلة غاز مسيل للدموع، كما أصيب 80 آخرون على الأقل بجروح، خلال مواجهات بين القوات الأمنية والمحتجين، المطالبين بـ"إسقاط النظام". France 24

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ريبورتاج: كيف استغلت ألمانيا الشرقية المنح الدراسية لتسييس الطلاب في الأردن قبل سقوط جدار برلين؟ ثلاثون عاما على انهيار جدار برلين، ومنذ ذلك التاريخ توقفت المنح الدراسية التي كانت تقدم للأحزاب الشيوعية واليسارية في ثمانينات القرن الماضي في الأردن. تلك المنح كانت تستخدم كأداة لاستقطاب الشباب والمناصرين، ومع توقفها بعد انهيار الجدار، انحسر تأثير تلك الأحزاب على الشارع الأردني. France 24 1 إلغاء الإعدادات Advertisements إيقاف HD HQ SD LO ريبورتاج - العراق: "حرب الجسور" بين القوات الأمنية والمتظاهرين وسط بغداد France 24 مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

وتضمنت المبادئ «حماية الحق في الحياة قبل كل شيء، وضمان الحق في التجمع والتظاهر السلمي وحرية التعبير عن الرأي وفقاً لما كفله الدستور». كما تضمنت «ممارسة أقصى قدر ممكن من ضبط النفس في التعامل مع التظاهرات بما في ذلك عدم استخدام الذخيرة الحية». وطالبت البعثة «بتحقيق المساءلة الكاملة للجناة، وإنصاف الضحايا»، و«إطلاق سراح كافة المتظاهرين السلميين المحتجزين منذ الأول من أكتوبر/‏‏تشرين الأول». وحثت على «الإصلاح الانتخابي؛ بحيث يتم الانتهاء من وضع إطار قانوني موحد بدعم فني من الأمم المتحدة وتقديمه بعد فترة وجيزة إلى مجلس النواب.

ويتم استكمال الإجراءات البرلمانية في أقرب وقت ممكن». ودعت البعثة النخبة السياسية على أن تكون قدوة في محاربة الفساد؛ من خلال كشف المصالح المالية داخل البلاد وخارجها، سواء أكانت بأسمائهم أو تحت أسماء أخرى.

من جهة أخرى، أعلنت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة جينين هينس بلاسخارت بعد لقائها المرجع الديني علي السيستاني في النجف، أن السيستاني أكد ضرورة عدم استخدام العنف لأي سبب ومحاسبة المتسببين بهذا العنف، ووقف الاعتقالات والخطف. كما دعا إلى «إجراء إصلاحات حقيقية بمدة معقولة، وألا يعود المتظاهرون السلميون إلى منازلهم دون تحقيق مطالبهم المشروعة».

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