دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper مروحيات إسرائيلية تغتال مسؤولًا عسكريًا في حركة «الجهاد الإسلامي» بغزة

قتل مسؤول عسكري في حركة الجهاد الإسلامي وسيدة فلسطينية، اليوم الثلاثاء، باستهداف مروحيات عسكرية إسرائيلية لمنزل شرق الشجاعية شرق قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة «حماس» في غزة، في بيان، مقتل شخصين، أحدهما سيدة، وإصابة 2 آخرين بجراح مختلفة شرق المدينة.

من جهتها، أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد مقتل قائدها الميداني بهاء أبو العطا في تفجير استهدفه في غزة، متوعدة إسرائيل بالرد على عملية الاغتيال.

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وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه استهدف مبنى كان يتواجد فيه أبو العطا في عملية مشتركة مع جهاز الأمن العام بعد المصادقة على العملية من رئيس الوزراء وزير الدفاع بنيامين نتنياهو.

واتهم البيان أبو العطا بأنه «نفذ عمليًا معظم نشاطات الحركة في قطاع غزة وكان بمثابة قنبلة موقوتة، وتورط بشكل مباشر في العمليات ومحاولات استهداف مواطني إسرائيل وجنود الجيش بطرق مختلفة ومن بينها إطلاق قذائف صاروخية وعمليات قنص وإطلاق طائرات مسيرة وغيرها».

وأكد الجيش أنه قام بتعزيز قواته وهو مستعد لمجموعة واسعة من السيناريوهات الهجومية والدفاعية.