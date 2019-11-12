بعد رحيلها.. 9 معلومات عن الجاسوسة مارسيل نينو المتورطة في «فضيحة لافون»

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توفيت مؤخرًا الجاسوسة الإسرائيلية مارسيل نينو عن عمر يناهز 90عام، في رامات غان قرب تل آبيب والتي تورتط في عملية التجسس التي عرفت باسم «فضيحة لافون».ويرصد «المصري اليوم» أبرز المعلوات عن مارسيل، تلك الجاسوسة التي عملت لصالح إسرائيل ضد مصر.

1- ولدت مارسيل في 5 نوفمبر 1929، بالقاهرة لأسرة يهودية.

2- شاركت في الأوليمبياد المصري لعام 1948، ضمن الجالية اليهودية في مصر.

3- عملت في السكيرتارية كغطاء لنشاطها الأصلي بعد أن جندت من قبل الاستخبارات الإسرائيلية في وحدة تجسس تابعة لهم في مصر عام 1951.

4- كانت المرأة الوحيدة في الوحدة التي جندت بها والتي كانت تضم عشرات الرجال اليهوديدين.

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5- كما شاركت في عملية «سوزانا»، التي عرفت بعد ذلك بـ«فضيحة لافون» نسبة لاسم وزير الدفاع الإسرائلي آنذاك، والتي تتمثل في خوف إسرائيل من احتمالية تأميم قناة السويس بعد تولي جمال عبدالناصر السلطة، مما جعل اسرائيل تأمر أعضاء وحدة التجسس بالقيام بعملية تفجير، لإقناع بريطانيا وأمريكا أن مصر لن تحمي مصالحهم في الداخل.

6- حاولت الانتحار داخل السجن ولكن تم إنقاذها لتقدم للمحاكمة مع 11 جاسوس يهودي آخر، وحكم عليها بـ15 عام حينها.

7- قضت مارسيل من عدد سنوات الحبس 14 عام ثم أفرج عنها في إطار اتفاقية لتبادل الأسرى بين القاهرة وتل آبيب.

8- بعد إطلاق صراحها، عادت مارسيل لإسرائيل وتعلمت اللغة العبرية، ثم التحقت بجامعة تل آبيب وتخرجت فيها.

9- تم منحها لاحقًا رتبة مقدم في سلاح الاستخبارات الإسرائيلية.