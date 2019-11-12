العربية: جيش الاحتلال يستدعى جنودا من الاحتياط ويستقدم دبابات إلى محيط غزة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت "العربية" فى نبأ عاجل أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استدعت جنود من الاحتياط واستقدم دبابات إلى محيط غزة. وذكرت القناة أن حكومة إسرائيل الأمنية قررت شن غارات مكثفة على قطاع غزة، فى أعقاب قصف منزل الشهيد بهاء أبو العطا والذى أسفر عن استشهاده برفقة زوجته وإصابة جميع أطفاله. Advertisements ويشهد قطاع غزة تصعيدا إسرائيليا خطيرا، بعد استهداف طيران الاحتلال القيادى فى حركة الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا، واستشهاده مع وجته على الفور، وإصابة أطفاله.

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