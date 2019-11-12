شكرا لقرائتكم خبر عن رئاسة فلسطين تدين إسرائيل.. وتؤكد: الغارات الجوية على غزة "جريمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت الرئاسة الفلسطينية، الجريمة الإسرائيلية المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة، التى أسفرت عن استشهاد 3 أشخاص، بينهم مواطن وزوجته وإصابة أطفاله بعد استهداف منزلهم فى حى الشجاعية بمدينة غزة.

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، وحملت الرئاسة، حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة وتبعات تدهور الأوضاع فى القطاع.

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كما طالبت المجتمع الدولى بإلزام الحكومة الإسرائيلية بوقف العدوان فورا وضرورة توفير الحماية العاجلة لأبناء شعبنا فى كافة أماكن تواجده.