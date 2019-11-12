شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ محمد بن راشد يتسلم أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول لدى الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسلم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، صباح اليوم الثلاثاء، أوراق اعتماد عدد من سفراء الدولة الصديقة المعينين لدى دولة الإمارات.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، فقد تسلم بن راشد، أوراق اعتماد سفراء مملكة تونجا، سلوفاكيا، قبرص، النيجر، الاتحاد السويسرى، الاتحاد الأوروبى، سريلانكا، شمال مقدونيا، إيطاليا، لاتفيا، رواندا وأنجولا.

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ونقل السفراء أثناء تقديمهم أوراق اعتمادهم، تحيات قادة وزعماء دولهم، إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، وتمنياتهم لهما بدوام الصحة والعافية ولشعب الإمارات دوام التقدم والازدهار.

وأعرب السفراء الجدد، عن أملهم فى أن يحظوا بالمساعدة اللازمة من الجهات المعنية فى الدولة لتمكينهم من أداء مهامهم على أكمل وجه فى جهة تطوير علاقات الصداقة والتعاون بين بلدانهم ودولة الإمارات على مختلف الصعد وفى شتى المجالات.