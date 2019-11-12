صائب عريقات يدين جريمة اغتيال القيادى الفلسطينى بهاء أبو العطا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدان صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، جريمة اغتيال القيادى الفلسطينى بهاء أبو العطا وزوجته، وإصابة أبنائه فى الغارة الإسرائيلية، التى استهدفت منزله اليوم فى حى الشجاعية شرق مدينة غزة. ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، حمّل عريقات، حكومة الاحتلال الإسرائيلى المسؤولية الكاملة عن نتائج هذه الجريمة.

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