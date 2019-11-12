الرئاسة الفلسطينية تدين اغتيال القيادي "أبو العطا"

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-

أدانت الرئاسة الفلسطينية، الثلاثاء، اغتيال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا، واستمرار التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة.

وحمّلت الرئاسة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، الحكومة الإسرائيلية "المسؤولية الكاملة، وتبعات تدهور الأوضاع في قطاع غزة، باستهدافها للمواطنين والممتلكات".

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وطالبت المجتمع الدولي، بضرورة توفير الحماية العاجلة للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده.

وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن صباح الثلاثاء، أنه اغتال بهاء أبو العطا، أحد أبرز قادة سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، في هجوم استهدف منزلا شرقي مدينة غزة، أسفر أيضا عن استشهاد زوجته.

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