مستوطنون يعطبون إطارات مركبات فلسطينية شمالي الضفة

نابلس/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-



أعطب مستوطنون، الثلاثاء، إطارات أربع مركبات وجرارين زراعييْن، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقال غسان دغلس، مسؤول ملف الاستيطان في شمالي الضفة الغربية، للأناضول، إن مجموعة من المستوطنين داهموا بلدة عوريف بمحافظة نابلس فجرا، وأعطبوا إطارات أربع مركبات، وجرارين زراعيين وخطّوا شعارات عنصرية باللغة العبرية على مركبات.

وحذر "دغلس" من تصاعد اعتداءات المستوطنين، على الممتلكات والمنازل الفلسطينية.

وعادة ما تتعرض البلدات الفلسطينية لاعتداءات المستوطنين.

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