نابلس/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-
أعطب مستوطنون، الثلاثاء، إطارات أربع مركبات وجرارين زراعييْن، شمالي الضفة الغربية المحتلة.
وقال غسان دغلس، مسؤول ملف الاستيطان في شمالي الضفة الغربية، للأناضول، إن مجموعة من المستوطنين داهموا بلدة عوريف بمحافظة نابلس فجرا، وأعطبوا إطارات أربع مركبات، وجرارين زراعيين وخطّوا شعارات عنصرية باللغة العبرية على مركبات.
وحذر "دغلس" من تصاعد اعتداءات المستوطنين، على الممتلكات والمنازل الفلسطينية.
وعادة ما تتعرض البلدات الفلسطينية لاعتداءات المستوطنين.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر مستوطنون يعطبون إطارات مركبات فلسطينية شمالي الضفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.