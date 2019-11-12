شهيد وإصابات في قصف إسرائيلي شمالي غزة

غزة/رمزي محمود/ الخليج 365-

استشهد فلسطيني، وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي، الثلاثاء، استهدف مجموعة من الفلسطينيين، شمالي قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، وصل وكالة الخليج 365:" قبل قليل هاجمت طائرة عسكرية عنصريْن من منظومة إطلاق القذائف الصاروخية التابعة للجهاد الاسلامي في شمال قطاع غزة؛ لقد نفذت الغارة لإزالة تهديد فوري؛ رصدت إصابة مباشرة".

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من جانبها، قالت وزارة الصحة، في بيان، وصل وكالة الاناضول:" وصول شهيد وعدد من الاصابات إلى المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة جراء التصعيد الاسرائيلي".

ويشد قطاع غزة، توترا، منذ صباح الثلاثاء، عقب اغتال الجيش الإسرائيلي "أبو العطا"، بغارة استهدفت منزلا شرقي مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاده وزوجته.

كما شنّت الطائرات الإسرائيلية غارة متزامنة، على منزل عضو المكتب السياسي للجهاد الإسلامي، أكرم العجوري في العاصة السورية دمشق، ما أدى لاستشهاد أحد أبنائه.

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