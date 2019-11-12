الجهاد: لن تمنعنا أي حسابات عن الرد على اغتيال "أبو العطا"

غزة/ نور أبو عيشة/ الخليج 365-

قالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين ،الثلاثاء، إنها سترد على عملية اغتيال بهاء أبو العطا، القائد البارز في سرايا القدس، الذراع المسلّح للحركة، "دون النظر لأي حسابات".

جاء ذلك في كلمة للقيادي في الحركة، خالد البطش، خلال تشييع جثمان "أبو العطا".

وتابع البطش:" لا خيار أمامنا سوى المواجهة، ولا حسابات ستمنع الجهاد من الرد على الاغتيالات ".

وقال إن سرايا القدس "ليست وحدها في الميدان، بل بجانبها كافة كتائب المقاومة وعلى رأسها كتائب القسّام (الذراع المسلّح لحركة حماس)".

وشدد على أن إسرائيل ستدفع ثمن "الاغتيالات والهجمات التي نفّذتها الثلاثاء".

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واستكمل:" المقاومة ستبقى وصواريخها وبنادقها ستبقى مرفوعة في وجه المحتل".

وبيّن أن حركته لن "تسمح للاحتلال الإسرائيلي بتغيير قواعد الاشتباك".

وفجر الثلاثاء، اغتال الجيش الإسرائيلي "أبو العطا"، بغارة استهدفت منزلا شرقي مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاده وزوجته.

كما شنّت الطائرات الإسرائيلية غارة متزامنة، على منزل عضو المكتب السياسي للجهاد الإسلامي، أكرم العجوري في العاصة السورية دمشق، ما أدى لاستشهاد أحد أبنائه.

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