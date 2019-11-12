الرئيس الفلسطيني يجري اتصالات لوقف التصعيد في غزة

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365

قال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، الثلاثاء، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يجري اتصالات دولية منذ ساعات الصباح، لوقف التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة.

وأضاف ملحم في حوار مع وكالة الخليج 365:" نطالب بتدخل دولي عاجل، لوقف الجرائم الإسرائيلية والتصعيد الذي قد يصل إلى حرب جديدة تفتك بأبناء شعبنا في قطاع غزة".

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وأدان "ملحم" جريمة اغتيال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا، وقال:" هذه جريمة منظمة ومدانة، وإرهاب دولة تمارسه إسرائيل".

وأشار إلى أن إسرائيل تسعى لاستدراج ردود الفعل الفلسطينية لشن عدوان على القطاع.

وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن صباح الثلاثاء، أنه اغتال بهاء أبو العطا، أحد أبرز قادة سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، في هجوم استهدف منزلا شرقي مدينة غزة، أسفر أيضا عن استشهاد زوجته.

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