الجهاد الإسلامي: شهيدان في استهداف إسرائيل لمنزل قيادي في دمشق

غزة/الخليج 365-

أعلنت حركة الجهاد الإسلامي، الثلاثاء، عن استشهاد فلسطينييْن اثنين، في غارة إسرائيلية، استهدفت منزل أحد قادتها، صباحا، في العاصمة السورية دمشق.

وقالت الحركة في بيان، وصل "الخليج 365" نسخة منه:" ننعى الشهيد معاذ أكرم العجوري (نجل القيادي بالحركة)، والشهيدعبد الله يوسف حسن".

وتابعت الحركة إن الشهيديْن سقطا " في القصف الصهيوني الغادر الذي استهدف منزل عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي الحاج أكرم العجوري في دمشق فجرا".

ويأتي هذا الحدث، متزامنا مع اغتيال إسرائيل، لبهاء أبو العطا، أحد أبرز قادة سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، في هجوم استهدف منزلا شرقي مدينة غزة، أسفر أيضا عن استشهاد زوجته وإصابة أبنائه بجراح مختلفة.

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