اخبار الخليج

إغتيال قائد سرايا القدس وزوجته في قصف إسرائيلي على غزة

0 نشر
صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

صحيفة الخليج الالكترونية

استشهد فجر اليوم الثلاثاء قائد سرايا القدس في قطاع غزة بهاء أبو العطا وزوجته في في عملية اغتيال عبر قصف إسرائيلي استهدف منزله في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وأكدت وزارة الصحة في قطاع غزة استشهاد مواطن وزوجته وإصابة 2 أخرين بجراح مختلفة فجر اليوم الثلاثاء.

Advertisements

ونعت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي، استشهاد قائدها بهاء سليم ابو العطا، جراء غارة “إسرائيلية” استهدفت منزله.

في المقابل، أعلن جيش الاحتلال عن مسؤوليته عن اغتيال القيادي في سرايا القدس بهاء ابو العطا شرق غزة، فجر اليوم.

وأطلقت المقاومة الفلسطينية رشقات صاروخية تجاه البلدات المحتلة، ردًا على اغتيال ابو العطا. فيما تحمل الساعات المقبلة مزيد من المفاجآت.

انشر الخبر :

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إغتيال قائد سرايا القدس وزوجته في قصف إسرائيلي على غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا