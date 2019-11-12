إغتيال قائد سرايا القدس وزوجته في قصف إسرائيلي على غزة

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صحيفة الخليج الالكترونية
استشهد فجر اليوم الثلاثاء قائد سرايا القدس في قطاع غزة بهاء أبو العطا وزوجته في في عملية اغتيال عبر قصف إسرائيلي استهدف منزله في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.
وأكدت وزارة الصحة في قطاع غزة استشهاد مواطن وزوجته وإصابة 2 أخرين بجراح مختلفة فجر اليوم الثلاثاء.
ونعت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي، استشهاد قائدها بهاء سليم ابو العطا، جراء غارة “إسرائيلية” استهدفت منزله.
في المقابل، أعلن جيش الاحتلال عن مسؤوليته عن اغتيال القيادي في سرايا القدس بهاء ابو العطا شرق غزة، فجر اليوم.
وأطلقت المقاومة الفلسطينية رشقات صاروخية تجاه البلدات المحتلة، ردًا على اغتيال ابو العطا. فيما تحمل الساعات المقبلة مزيد من المفاجآت.
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