الأردن يحبط خططا لاستهداف دبلوماسيين أمريكيين وإسرائيليين وقوات أمريكية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - عنصر امن اردني

قالت صحيفة الرأي الأردنية اليوم الثلاثاء إن المخابرات بالأردن أحبطت في الآونة الأخيرة خططا لاثنين يشتبه بأنهما من المتشددين لشن هجمات إرهابية على دبلوماسيين أمريكيين وإسرائيليين وكذلك قوات أمريكية في قاعدة عسكرية بجنوب البلاد.

وأضافت أن المشتبه بهما خططا للهجوم على أهدافهما بالأسلحة النارية أو الطعن أو الدهس باستخدام سيارات وأنهما سيمثلان أمام محكمة أمن الدولة.