تعرف على فوائد الإستحمام في المساء!

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
يظنّ الكثيرون أنّ التوقيت الأفضل للإستحمام هو في الصباح. ولكن، ما لا يعرفه هؤلاء الأشخاص أنّ للإستحمام قبل الخلود إلى النوم فوائد عديدة أيضاً، فهي:
تخفف من الآلام المزمنة: يساعد الإستحمام بالماء الدافئ خلال المساء على إرخاء العضلات وبالتالي التخفيف من الآلام مزمنة خصوصاً في منطقة الكتفين والرقبة والظهر.
إرخاء الأعصاب وإبعاد القلق: يساعد الإستحمام في المساء في التخلّص من الهموم والضغوط ويرخي الأعصاب فيبعد الشعور بالقلق. كما يمكنك إضافة بعض الزيوت المعطرة المهدئة للأعصاب في حمامكِ لاسترخاء أكبر كاللافندر.
التخلّص من الأرق: أثبتت الدراسات بأنّ الإستحمام قبل النوم، يساعد في النوم بسبب الإسترخاء الجسدي والنفسي الذي يسبّبه، حتى وإن كان الشخص يعاني من الأرق بشكل دائم، فالأفضل له الإستحمام بالماء الدافئ وشرب كوب من الحليب الدافئ قبل النوم.
ويفضل الإستحمام بالماء الدافئ في المساء والبارد في الصباح.
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