أسرار يخفيها الرجل عن المرأة.. فما هي؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

تعرف كلّ امرأة ضمنًا أنّ زوجها يخفي عنها بعض الأسرار والتي يُفضّل كلّ رجل أن لا يبوح بها حتّى إلى نفسه.



اليوم سنعرض لكِ هذه الأسرار لتعرفي كيفيّة التصرّف مع زوج المستقبل:

1- من أكثر الأمور التي يخفيها الرجل عن زوجته هو رأيه بامرأة أخرى ومدى إعجابه بها.

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2- يحبّ الرّجل نفسه ويقدّر إمكانيّاته على عكس ما يُظهر من تواضع وخجل، لكنّه يخفي ذلك عن قصد.

3- لا يشعر الرجل بالغيرة من تفضيل زوجته لأبنائه، لكنّه يتقصّد التّمثيل كي يدفع المرأة للعطاء أكثر.

4- غالبًا ما يخفي الزّوج عدم رغبته في ممارسة العلاقة الحميمة مع زوجته ويقوم بذلك مغصوبًا كي يتفادى الصّدام مع أفكار زوجته التي قد تتّهمه بعدم الحب.

5- الرجل شخص منطقي، وعندما يخضع لزوجته بعد نقاشٍ طويل يكون السّبب تخطّي الصّدام فقط.