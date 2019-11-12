تجنّبي هذه الأطعمة إذا كنتي مكتئبة!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أثبتت دراسة أجراها باحثون من جامعة كولومبيا أنّ النظام الغذائي الغني بالسكّر يزيد من نسبة التعرّض للاكتئاب لدى النساء اللواتي يتخطين الخمسين سنة.



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للتوصّل إلى هذه النتيجة، درس الباحثون حال 70 ألف امرأة تراوح أعمارهنّ بين 54 و 79 سنة، وذلك في إطار الـ Women's Health Initiative الدراسة العالمية الأكبر عن تأثير مرحلة انقطاع الطمث على صحة المرأة.

وبيّنت النتائج أنّه كلّما استهلكت المرأة كميّة أكبر من الأطعمة تحتوي على السكر كانت عرضة أكثر للاكتئاب. إلاّ أنّ هذا الرابط لم يظهر لدى النساء اللواتي يتناولن المأكولات الغنية بالألياف كالحبوب الكاملة والخضار.

وشكّل هذا الامر محط انتباه للباحثين الذين سيعمدون إلى دراسة فوائد كلّ الاطعمة، لمعالجة الاكتئاب.