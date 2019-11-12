شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر احذر.. الشرب من زجاجات المياه المتروكة داخل السيارة! والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 متابعات_الخليج 365 ارتفاع درجات الحرارة في هذه الايام جعل أغلبية سائقي المركبات يلجؤون الى شرب الكثير من السوائل لتعويض كمية المياه المفقودة على مدار اليوم أثناء العمل في الخارج.

Advertisements وتشير العديد من الدراسات الطبية حول مخاطر مادة البلاستيك المعبأة داخلها مياه الشرب، وينصح الاطباء دائماً باستخدام زجاجات المياه المعبأة لمرة واحدة فقط. ففي إحدى الدراسات البريطانية، نصح طبيب الأورام "شيريل كرو" بعدم شرب المياه المعبأة المتروكة في السيارة لفترة طويلة وتحت أشعة الشمس. وذكر شيريل ان أشعة الشمس والحرارة تتفاعل مع المواد الكيميائية في البلاستيك الموجود بالعبوة وتقوم بتحرير مادة خطرة يطلق عليها الديوكسين وهي مادة شديدة السمية على خلايا أجسامنا.

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