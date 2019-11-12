شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 10 أطعمة ومشروبات غنية بــ"الكولسترول" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

يعاني البعض من أمراض تجعله يبتعد عن تناول الأطعمة الغنية بـ"الكولسترول" مثل السكري على سبيل المثال، ومن أجل هذا نشر موقع "Wonderlist" الأمريكي قائمة بأكثر 10 أطعمة غنية بـ"الكولسترول"، نذكرها في السطور التالية:



1-منتجات الألبان كاملة الدسم :

من الممكن تناول منتجات الألبان التي تحتوي على أكثر من 1٪ فقط من الدهون، والابتعاد عن الألبان الكاملة الدسم مثل القشدة.

2- صفار البيض

البيض من المواد الغذائية الغنية بالبروتين ،والذي يحمل معه الكثير من الفوائد الصحية لجسم الإنسان، لكن صفار البيض يعتبر من أكثر المواد الغنية بـ"الكولسترول" ،والتي ينصح بالابتعاد عنها، ويمكن أن يسبب الكثير من الأضرار الصحية، لذلك يفضل تناول البياض فقط والابتعاد عن الصفار.

3- الوجبات السريعة

ينصح بالابتعاد عن الوجبات السريعة مثل البرجر والبطاطس والدجاج المقلي إذ يحتوي على نسبة عالية من الدهون أو "الكولسترول"، ويمكن استبدال ذلك بتناول الأطعمة المغذية مثل المشويات والسلطات.

4- اللحوم والدواجن والأسماك

تلك المواد الغذائية مفيدة جداً للإنسان ،ولكن الإفراط في تناولها يؤدي إلى ارتفاع معدلات "الكولسترول" ،وتؤثر بشكل سلبي على صحة الإنسان، ومن الممكن تناول 140 جرام فقط يوميًا.

5- المثلجات

Advertisements

يعتبر تناول المثلجات من أكثر الأشياء خطورة بسبب الارتفاع الكبير في نسبة "الكولسترول"، ومن أجل القضاء على الاحتياج إلى تناول المثلجات ،من الممكن تناول قطع الفاكهة لإشباع تلك الرغبة.

6- الكحوليات

تعتبر الكحوليات من أكثر المواد التي تحتوي على نسبة عالية من "الكولسترول"، وهو من الأسباب التي جعلت الكحوليات مرفوضة بشكل كبير ،بالإضافة إلى تأثيرها على باقي أجهزة جسم الإنسان.

7- المخبوزات

لا يمنع تناول الكعك والمخبوزات ،ولكن ينصح بعدم الإفراط في تناولها إذ يمكن أن ترفع بشكل كبير من مستوى "الكولسترول" في الجسم.

8- المكسرات

تعتبر المكسرات من الوجبات الخفيفة والسريعة التي يقبل عليها الإنسان بشراهة ،إلا أن بعض المكسرات تحتوي على نسبة عالية من الدهون مثل اللوز والبندق والصنوبر والجوز ،وكل ذلك يحتوي على نسبة مرتفعة من "الكولسترول".

9- المشروبات الغازية

المشروبات الغازية تحتوي على نسب عالية من السكريات التي تؤثر على مستويات "الكولسترول" ،والمشروبات الغازية بشكل عام ليست جيدة للصحة العامة.

10-الكبد

يتأثر الكبد بشكل كبير من ارتفاع نسبة "الكولسترول" لأي كائن حي ،لذا لا يفضل الإفراط في تناول الكبدة لإمكانية تأثيرها السلبي على ارتفاع نسبة "الكولسترول" بالدم.