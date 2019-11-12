ما هي أهم وسائل منع الحمل وآثارها الجانبية؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

هناك عدة اختيارات بالنسبة لوسائل منع الحمل وتنظيم الأسرة، تحتاج المرأة لمناقشة أيها أنسب مع الطبيبة. معظم وسائل منع الحمل فعّالة إذا تم استخدامها بالشكل الصحيح، لكن تظل هناك احتمالات ضئيلة لعدم نجاح الوسيلة، كما أن الارتياح الشخصي جزء هام من قرار اختيار أداة منع الحمل.



أهم الاعتبارات التي ينبغي حسبانها عند اختيار وسيلة منع الحمل هي الرغبة في إنجاب أطفال في المستقبل، ومدى نجاح الوسيلة المختارة، والراحة الشخصية للزوجين.

من الحقائق التي تفيد معرفتها أيضاً هي أن الأزواج الذين لا يستخدمون أية وسيلة لمنع الحمل تصل احتمالات حدوث الحمل لديهم 85 بالمائة.

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67 بالمائة من النساء اللاتي تستخدمن وسائل منع الحمل حالياً تستخدمن وسائل غير دائمة، وهي غالباً وسائل هرمونية مثل الحبوب، أو الحقن، أو اللولب، أو الحلقات المهبلية، أو الواقي الذكري. أما وسائل التعقيم فيقل استخدامها إلا نتيجة ظروف معينة.

تستمر أيام الخصوبة لدى المرأة حوالي 7 إلى 9 أيام،تكون 5 منها قبل الإباضة، ويمكن تتبع هذه الأيام لتجنب حدوث الإخصاب خلالها بشكل طبيعي دون استخدام وسائل منع للحمل.

إليك ما تحتاجين معرفته عن وسائل منع الحمل الهرمونية:

الحبوب. من الوسائل الهرمونية الفعّالة لمنع الحمل الحبوب، وهي الوسيلة الأكثر شيوعاً. هناك بعض الآثار الجانبية المحتملة لتناولها، من هذه الآثار زيادة الوزن، وارتفاع ضغط الدم، وأورام الكبد، وحصوات المرارة، وارتفاع الكولسترول. لكن مع تقليل نسبة الهرمونات المستخدمة في صناعة الحبوب قلت احتمالات حدوث الآثار الجانبية.

من الآثار الإيجابية لحبوب منع الحمل تحسين تشنجات الدورة الشهرية، وانخفاض احتمالات الإصابة بترقق العظام، والوقاية من بعض أمراض السرطان، وانخفاض احتمالات حدوث الحمل خارج الرحم، كما يمكن أن تحل حبوب منع الحمل مشكلة الأنيميا.