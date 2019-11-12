اخبار الخليج

ما هو العمر المثالي للإنجاب عند النساء؟

0 نشر
متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ما هو العمر المثالي للإنجاب عند النساء؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 نوفمبر 2019

ما هو العمر المثالي للإنجاب عند النساء؟

متابعات_الخليج 365

توصل فريق من الأطباء في بريطانيا الى تحديد العمر المثالي للمرأة لإنجاب الأطفال، حيث تبين ان أفضل فترة في عمر المرأة لإنجاب الأطفال هي من 23 سنة ولغاية 32 سنة.

Advertisements

 

وحسب رأي علماء النفس، تنتشر في العالم حاليا فرضية تفيد بأن انجاب الطفل في عمر متأخر، يجعله اكثر نجاحا في الحياة. ولكن الأطباء ينصحون المرأة بضرورة التفكير بإنجاب طفل بعد بلوغها العشرين من العمر.

 

ووضع الباحثون ما تسمى "حاسبة الولادات" قائمة على نتائج استطلاعات الرأي اشتركت فيها 58 ألف فتاة. تبين أن الفتاة التي تضع مولودها الأول في عمر 23 سنة، تزداد فرصتها لكي تنجب أطفالا آخرين بنسبة 90 بالمائة، في حين إذا وضعت طفلها الأول في عمر 31 سنة، فإن هذه الفرصة تنخفض بنسبة 75 بالمائة. لذلك ينصح الأطباء كافة النساء أخذ هذه المسألة بعين الاعتبار.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ما هو العمر المثالي للإنجاب عند النساء؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا