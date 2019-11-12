شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إذا أردت السباحة أثناء الدورة الشهرية.. عليك بهذا الأمر! والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 نوفمبر 2019

لست مضطرة إلى إلغاء دعوات الأصدقاء في الذهاب للسباحة سواء في البحر أو في حمام السباحة لأنك في فترة الدورة الشهرية، ورغم القلق الكبير من النزول في الماء خلال هذا الوقت من الشهر، لكنك لن تحولي الماء إلى اللون الأحمر إذا قررت السباحة طالما تتخذين الاحتياطات المناسبة، لذا إذا لم تستطيعي الانتظار لمدة أسبوع كامل حتى تنتهي الدورة الشهرية وكنت ترغبين بشدة في السباحة.



إليك فيما يلي بعض النصائح الهامة الفعالة التي ستساعدك على ذلك والاستمتاع بروعة الماء حتى أثناء الدورة الشهرية:

ارتدي سدادة قطنية

من الضروري جدا أن تضعي مكان نزول دم الدورة سدادة قطنية إذا رغبت في النزول لحمام السباحة أو البحر، ولا يمكنك في هذه الحالة استخدام الفوط الصحية العادية بدلا من السدادة القطنية، لأنها ستمتليء بالماء وينتهي الأمر بأن تقع وتطفو على السطح مما يسبب لك موقفا محرجا، بينما تتسم السدادة القطنية بقدرتها على حمايتك من نزول الدم ولن يلاحظها أحد أبدا لصغر حجمها، فبمجرد التعود على وضعها لن تشعري بها بداخلك وتستطيعين التحرك بحرية.

ارتدي بدلة سباحة داكنة

إذا كنت قلقة من أن يحدث تسرب للدماء وظهورها على ملابس السباحة الخاصة بك، فمن الهام ارتداء بدلة سباحة داكنة اللون، وبهذه الطريقة حتى لو حدث تسرب للدم ووصل إلى قاعدة البدلة فلن يظهر على القماش الداكن لملابس السباحة.

ارتدي ملابس سباحة لها جزء مثل الجيب

إذا كنت تخشين أن يلاحظ أي أحد أنك تضعين سدادة قطنية أو أنك في هذه الفترة من الشهر فبإمكانك ارتداء ملابس سباحة لها جيب متدلي من الخصر وحتى أسفل المؤخرة ولايجب أن يكون هذا الجزء صغيرا إنما يجب أن يكون بالحجم الكافي لتغطيتك ومنع ظهور أي شيء، وهي من التصميمات الجميلة لملابس السباحة.

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بدلة سباحة قطعة واحدة

عندما ترتدي بدلة سباحة قطعة واحدة وأنت في فترة الدورة الشهرية ستشعرين براحة وأمان أكثر، ففي هذا الوقت من الشهر تعاني المعدة من الامتلاء لذا فإن بدلة السباحة القطعة الواحدة ستكون فكرة جيدة لإخفاء مظهر بطنك في هذه الفترة حتى تشعري بمزيد من الثقة.

أحضري معك وشاحا للتغطية

إذا انتهى الحال عند نزولك للسباحة وأنت في فترة الدورة الشهرية أن ظهرت بعض بقع الدماء في بدلة السباحة التي ترتدينها، أحضري وشاحا واربطيه حول خصرك واحتفظي به دائما في حقيبة الشاطيء خاصتك وإذا سألك أحد من صديقاتك عن سبب إحضارك له، فأخبريهن أنك تستخدميه لتجفيف جسمك أو لحمايته من أشعة الشمس الضارة.

غيري السدادة القطنية قبل النزول في الماء

من المهم أن تغيري السدادة القطنية التي تضعينها لحبس الدم بصفة مستمرة من وقت لآخر وأنت على الشاطيء، لذا حاولي تغييرها مباشرة قبل النزول في الماء، واحرصي على استخدام الحمام حتى لا تقابلي مشكلات عند نزولك للماء.

لاتسبحي إذا كنت غير مرتاحة

يمكنك الذهاب إلى الشاطيء مع صديقاتك حتى وأنت في فترة الدورة الشهرية، وإذا شعرت أنك غير مرتاحة للنزول للسباحة ولا تحبذين الفكرة يمكنك القيام بأشياء بديلة وممتعة أيضا بدلا من أن تجعلي دورتك الشهرية عذرا غير محبب لترك صحبة الأصدقاء وحرمان نفسك من قضاء وقت لطيف معهم، مثل أخذ حمام شمس أو التحدث مع الأصدقاء أو ركوب مركب أو لانش في البحر أو قراءة كتاب ممتع أو الاستماع إلى شيء تحبينه، كل هذا بدلا من أن تضغطي على نفسك لنزول الماء وأنت غير مرتاحة.

وأخيرا لا تجعلي الطبيعة الأم تفسد عليك متعتك الصيفية فهي لن تقدر على ذلك إلا إذا سمحت أنت لها، وإذا اتبعت النصائح السابق ذكرها، فلن تحرمي نفسك من الاستمتاع بالبحر.