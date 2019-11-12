هل الاستحمام أثناء الدورة الشهرية يؤذي الفتاة؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 نوفمبر 2019

متابعات_السعودية نيوز

بسبب كثرة التحذيرات والنصائح حول الاستحمام والاغتسال أثناء الدورة الشهريَّة، أصبحت الفتيات في حيرة، ويتساءلن كثيراً عن صحة ذلك من عدمه، حتى أنَّ كثيرات منهنَّ يتوقعن أنَّ أي اضطراب لديهنَّ في الدورة الشهريَّة هو نتيجة الاستحمام أثناءها، فابتعد بعضهنَّ عن النظافة التي تؤثر سلباً على صحة الجسم ورائحته أثناء فترة الحيض.



فما هو الاستحمام الأفضل أثناء الدورة الشهرية، وما الأمور التي ينبغي تجنبها أثناء الاستحمام لتفادي أي ضرر على الجسم أثناء الدورة الشهرية؟

تطلعنا الدكتورة ميادة شعت، اختصاصيَّة النساء والتوليد، على فوائد الاستحمام من عدمه أثناء الدورة الشهرية.

أوضحت الدكتورة ميادة أنَّه ليست هنالك دراسات طبيَّة وبحوث موثوقة تثبت علاقة الاستحمام والاغتسال بالماء البارد أو غيره أثناء الدورة الشهريَّة بالإصابة بأنواع مختلفة من أي أمراض أو السرطان كما يشاع، بل على العكس تماماً وهو أنَّ النظافة الشخصيَّة أثناء الدورة الشهريَّة مهمَّة جداً، كون الجسم يفرز العرق والدهون أكثر من أي وقت، ويتوجب التنظيف المستمر تجنباً لأي رائحة أو حتى أي ضرر.

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وإليك أهم النصائح عن الغسل والاستحمام أثناء الدورة الشهريَّة:

- تجنبي كثرة الاستحمام حتى لا تتغير درجة حرارة الجسم كثيراً، وإن كان لا بد فليس بالضرورة غسل الشعر في كل مرَّة، والاكتفاء بغسل الجسم فقط.

- الاستحمام بالماء البارد جداً أو الساخن جداً غير مفيد، ويكمن ضرره في التأثير على سلاسة نزول دم الحيض من حيث الاستمرار أو الانقطاع. - تجنبي التعرُّض لتيارات الهواء الباردة بعد الاستحمام مباشرة.

- احرصي على تنشيف شعرك وجسمك بشكل جيد بعد الاستحمام.

- تدليك الجسم أثناء الاستحمام بطريقة دائريَّة خفيفة يخفف الألم والتقلصات، ويحرك الدورة الدمويَّة بالجسم.

- غسل المناطق الحساسة مهم أثناء الدورة الشهرية، لضمان النظافة وعدم تكون الفطريات والبكتيريا التي تنتج عنها الرائحة المزعجة، شرط أن يكون بغسول مطهر لا يحتوي على أي مواد كيماويَّة أو عطريَّة.