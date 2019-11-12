دراسة تربط بين العمل الشاق وتأخر الإنجاب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أوضحت دراسة أمريكية أن النساء اللائي يعملن لأكثر من 40 ساعة في الأسبوع أو عادة ما يحملن أثقالاً قد يستغرقن وقتاً أطول حتى تكلل مساعيهن للإنجاب بالنجاح.



وتابع الباحثون 1739 ممرضة كن يسعين للانجاب وقدروا أن 16% منهن فشلت مساعيهن على مدار 12 شهراً كما أن 5% منهن لم تحملن بعد مضي عامين.

Advertisements

وأوضحت الدراسة أن العمل لأكثر من 40 ساعة في الأسبوع يرتبط بتأخر الحمل لدى المرأة بنسبة 20% مقارنة مع النساء اللائي يعملن بين 21 و40 ساعة في الأسبوع. كما أوضحت أن نقل أو رفع أشياء تزن 11 كيلوغراماً على الأقل عدة مرات في اليوم يرتبط أيضا بتأخر الإنجاب.

وقالت أودري جاسكينز قائدة فريق الباحثين في الدراسة والباحثة في كلية الصحة العامة بجامعة هارفارد في بوسطن: "نتائجنا توضح أن العمل الشاق سواء كان إجهاداً بدنياً أو ساعات عمل طويلة كانت له نتائج ضارة على الممرضات".

وتابعت الدراسة بيانات ممرضات شاركن في المسح الذي أجري على مستوى البلاد في الفترة من عام 2010 حتى عام 2014 واللائي قلن إنهن يسعين للإنجاب.

ونصف النساء كانت أعمارهن 33 عاما على الأقل ونحو 44% منهن يعانين من الوزن الزائد أو السمنة في حين أن 22% منهن مدخنات أو كن مدخنات.