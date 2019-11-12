ما هي أهم الأطعمة الغنية بالماء؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

تشكل المياه حوالي 60 بالمائة من وزن الجسم، ويحصل الجسم على 20 بالمائة من احتياجاته من الماء عن طريق الطعام، لذلك تقوم المصادر الغذائية الغنية بالماء بدور هام خاصة في أيام الصيف الحارة. من أهم مميزات الأطعمة الغنية بالماء أنها قليلة السعرات الحرارية، أي أنها لا تسبب زيادة في الوزن.



الفواكه والخضروات. تشكل المياه نسبة 90 بالمائة من البطيخ والفراولة (الفريز) والشمام والجريب فروت، كما يمثل الماء نسبة كبيرة من محتوى البرتقال والكمثرى والتفاح والعنب والأناناس والتوت والخوخ.

ويعتبر الخس والخيار والطماطم (البندورة) والملفوف والسبانخ والقرع والكوسا من الخيارات المناسبة لأيام الصيف.

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تمتاز هذه الفواكه والخضروات بارتفاع نسبة الألياف والفيتامينات فيها، لذلك تشكل أساساً غذائياً هاماً ومتكاملاً إذا تم الاعتماد عليها في أيام الحرارة المرتفعة.

قليل الدسم. في أيام الحر الشديد يُنصح بتناول منتجات الألبان قليلة الدسم، واللبن (الزبادي) الخالي من الدهون لأن محتواه من الماء أكبر.

ينبغي أن تكون الأولوية خلال أيام الحر للبروتين الخالي من الدهون، مثل الأسماك واللحوم الحمراء والمحار وصدر الدجاج والديك الرومي.

كذلك يساعد تقليل الملح في الطعام خلال الصيف على تقليل احتباس الماء، وتجنب ارتفاع ضغط الدم. بصيغة أخرى ابتعد عن الدهون والملح عندما ترتفع حرارة الجو.