نشاط كويتي عماني لحلحلة أزمة الخليج









اسماء السيد - سالم شرقي: شهدت المنطقة العربية تحركات مكثفة خلال الأيام الماضية، ومن المتوقع أن تكون هذه التحركات أكثر تركيزاً وتأثيراً في الأيام المقبلة، بهدف حلحلة أزمة الخليج، والتي بدأت صيف 2017، وشهدت مقاطعة السعودية والإمارات والبحرين ومصر لدولة قطر، أما عن التحركات الأخيرة فإن للكويت وسلطنة عمان دورا كبيرا فيها من أجل البحث عن أفق جديد لحل أزمة الخليج.

خالد بن سلمان في عمان

وفي الساعات الماضية، استقبل السلطان قابوس بن ببيت البركة الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نائب وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية ، وكان نائب وزير الدفاع السعودي قد بدأ زيارته الرسمية للسلطنة الاثنين، وكان في استقباله بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع بسلطنة عمان, ورئيس أركان قوات السلطان المسلحة الفريق الركن أحمد بن حارث النبهاني ، وقائد الجيش السلطاني العماني اللواء الركن مطر بن سالم البلوشي, وسفير خادم الحرمين الشريفين في مسقط عيد بن محمد الثقفي.

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السيسي في الإمارات خلال أيام

وفي نفس الاتجاه علمت ""الخليج 365"" من مصادرها أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سوف يقوم خلال أيام بزيارة لدولة الإمارات، ومن المرجح وفقاً لمتابعين أن ترتكز الزيارة على بحث الحلول المقترحة للأزمة الخليجية، وخاصة المبادرة الكويتية، وكانت الرياض قد أعلنت الأحد تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز رسالة من أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، ووفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، فقد قام بتسليم الرسالة للعاهل السعودي صباح خالد الحمد الصباح، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية بالكويت دون أن يتم كشف فحواها، وتأتي الرسالة بعد أيام من التفاؤل الكويتي بقرب حل الأزمة الخليجية ، وكذلك نقل الكويت رسالة إيرانية للسعودية والبحرين.

سد النهضة أيضاً!

ومن المتوقع أن يبحث الرئيس المصري عن وساطة خليجية للتدخل في أزمة سد النهضة التي وصلت إلى طريق شبه مسدود بين مصر وإثيوبيا، ومن المعروف أن الإمارات لديها علاقات قوية مع إثيوبيا، وكذلك تملك بقية الدول الخليجية ثقلاً سياسياً واقتصادياً في الدولة الأفريقية التي تسير في طريق إقامة سد النهضة الذي يهدد موارد مصر المائية، بل يهدد الأمن القومي لمصر، حيث يعتمد المصريون على مياه النيل بصورة كاملة.