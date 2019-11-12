دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي ظاهرة فلكية نادرة يتابعها سكان الأرض اليوم

يترقب علماء الفلك ومحبي متابعة الظواهر الطبيعية اليوم، الإثنين، مرور كوكب عطارد أمام الشمس، في ظاهرة فلكية نادرة تتكرر 13 مرة فقط كل قرن.

وبحسب ما ذكرته تقارير، فسيكون ممكناً اليوم إلقاء نظرة ومشاهدة أقرب كواكب المجموعة الشمسية إلى الأرض، ومتابعة الحدث النادر الذي لن يتكرر مجدداً قبل عام 2032.

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وأشارت التقارير إلى أن كوكب عطارد يدور حول الشمس في مسارات مختلفة، لذا فإن وقوع الكوكب الصغير بين الشمس والأرض يعد حدثاً فلكياً نادراً، حيث سيبدو عطارد وكأنه نقطة صغيرة عند رؤيته من الأرض.

ومن جانبها، قالت وكالة الطيران والفضاء الأمريكية ناسا أن الأرض ستكون على موعد يوم 11 نوفمبر مع حدث فلكي فريد، وذلك حين يعبر عطارد أمام الشمس.

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وأضافت التقارير أن الجميع سيتمكنون من متابعة هذه الظاهرة الفلكية النادرة في كل مكان تقريباً على الأرض، حيث سيرون نقطة سوداء صغيرة تتحرك ببطء عبر قرص الشمس.

ونصح علماء وخبراء فلك باستخدام مناظير أو تلسكوبات مع مرشحات شمس ومعدات واقية حتى يمكن متابعة هذه الظاهرة الفلكية دون أن تتأذى العيون.المزيد:

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