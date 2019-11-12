دمشق: قتلى وجرحى في قصف "معاد" قرب السفارة اللبنانية

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty من قصف سابق استهداف العاصمة السورية دمشق قالت وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا"، الثلاثاء، إن عددا من القتلى والجرحى سقطوا من جراء ما وصفته بـ" استهداف معاد" قرب مقر السفارة اللبنانية في دمشق. وأوردت الوكالة في نبأ عاجل على موقعها أن القصف استهداف مبنى قرب مقر السفارة اللبنانية بحي المزة بالعاصمة السورية. وكانت الوكالة تحدثت في وقت سابق عن أن الجيش استهدف "هدفا معاديا" في سماء داريا غرب دمشق. وعادة ما تشير دمشق في مصطلح "هدف معادي" إلى طائرات إسرائيلية دأبت على قصف مواقع داخل سوريا خلال السنوات الماضية. أخبار ذات صلة

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