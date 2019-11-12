متفجرات في مطعم تركي وإحراق مبانٍ في ساحة الخلاني ببغداد

دبي - بواسطة محمد فارس بغداد: «الخليج»، وكالات

تجددت الاحتجاجات، أمس الاثنين، في محافظة ذي قار جنوبي البلاد، بعد ليلة دامية راح ضحيتها عدد من القتلى وعشرات الجرحى، فيما واصل العراقيون في العاصمة بغداد ومختلف المحافظات تظاهراتهم؛ في وقت حذر الجيش العراقي من أن بعض الجهات المشبوهة داخل «المطعم التركي» في ساحة التحرير قامت بتصنيع متفجرات قد يؤدي انفجارها إلى انهيار المبنى وحصد الكثير من الأرواح، كما اتهم الجيش «مخربين» بإحراق مبان بينها شركة التأمين الوطنية وبناية كاتب العدل في ساحة الخلاني وسط بغداد.

شاهد الفيديو: التظاهرات متواصلة في العراق

مقدم من AFP

انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي سبعة قتلى في العراق بعد اتفاق سياسي لإنهاء الاحتجاجات قتل سبعة متظاهرين السبت في العراق، حيث بدأت القوات الأمنية تفريق الحشود التي تطالب ب"إسقاط النظام" بالرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع، اثر اتفاق بين الكتل السياسية لابقاء السلطة الحالية حتى لو استدعى الأمر استخدام القوة لإنهاء الاحتجاجات. AFP

حرائق أستراليا تودي بحياة ثلاثة أشخاص وتأتي على 150 منزلاً قُتل ثلاثة أشخاص على الأقلّ وأصيب عشرات آخرون بجروح في حرائق غير مسبوقة لا تزال مستعرةً السبت في شرق أستراليا وأتت على 150 منزلاً على الأقل. AFP

حريق في مقر جامعة في سانتياغو على هامش مسيرة ضخمة اندلع حريق في مقر جامعة في العاصمة التشيلية سانتياغو خلال أحداث العنف التي وقعت على هامش المسيرة السلمية الضخمة التي نظمت في وسط العاصمة. AFP 1 إلغاء الإعدادات إيقاف Advertisements HD HQ SD LO التظاهرات متواصلة في العراق AFP مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

وذكرت مصادر عراقية أن «المحتجين أشعلوا إطارات السيارات في بعض التقاطعات، وأغلقوا ستة جسور في المحافظة»، مشيرة إلى أن «أفراد شرطة المرور انسحبوا من التقاطعات والأماكن التي كانوا يتواجدون فيها». وكانت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، أعلنت في وقت سابق، مقتل 4 متظاهرين وإصابة 130 من القوات الأمنية والمتظاهرين بجروح البعض منها خطرة، خلال الأحداث التي شهدتها مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار الليلة قبل الماضية، مؤكدةً اعتقال 34 متظاهراً «بصورة تعسفية».

من جهة أخرى، شهدت محافظات بغداد وبابل وواسط وكربلاء والنجف والديوانية والمثنى وذي قار وميسان والبصرة تظاهرات مشابهة للتظاهرات التي حصلت في الأسبوعين الماضيين. وواصل المتظاهرون في ساحة التحرير في بغداد تواجدهم، لكن ليس بذات الكثافة التي كانت موجودة في الأسبوعين الماضيين؛ بسبب تناقص أعداد المتظاهرين نتيجة عودة الطلبة إلى المدارس، والموظفين إلى دوائرهم. وقد حاول مجموعة من الشباب الاقتراب من جسر السنك، إلا أنها عادت إلى ساحة التحرير، بعد أن منعتها القوات الأمنية من الاقتراب من الجسر المذكور. كما عاد أصحاب المحال التجارية والأكشاك إلى ممارسة عملهم في المناطق القريبة جداً من ساحة التحرير. وذكر مصدر أمني عراقي، أنه «تمت إعادة فتح جسر الأحرار وسط بغداد أمام حركة المركبات، بعد أن قامت القوات الأمنية برفع الكتل الأسمنتية من على الجسر المذكور». وأضاف أن «الجسر سالك أمام حركة المركبات في الوقت الحالي». وكان مجهولون قاموا في الليلة قبل الماضية، بإحراق مبنى شركة التأمين الوطنية الذي يقع في ساحة الخلاني، قرب ساحة التحرير، كما أحرق هؤلاء بناية كاتب العدل في الباب الشرقي، وقد قامت قوات الدفاع المدني بإخماد الحرائق ومنعتها من الانتشار في المباني المجاورة. وأوضح المتحدث باسم القوات المسلحة أن هؤلاء المجهولين قاموا برمي رمانة يدوية على القوات الأمنية، ما أدى إلى إصابة سبعة منتسبين بجروح بينهم ضابط، مشيراً إلى أن القوات الأمنية ألقت القبض على أحد المشاركين في حرق المباني في ساحة الخلاني متلبساً بالجرم المشهود.

في غضون ذلك، أصدرت نقابات ومنظمات وقوى وشخصيات في كربلاء، أمس، بياناً تضمن أبرز مطالبها الاحتجاجية، واضعة سقفاً زمنياً لتنفيذها، وداعية الحكومة العراقية «لإرسال مبعوثها خلال 48 ساعة»، في حين حذرت شرطة كربلاء المحتجين من التعدي على الأملاك العامة، ودعت إلى التعاون مع القوات الأمنية لتحقيق المطالب.

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