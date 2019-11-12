90 ألفاً مكافأة لمواطن أبلغ عن تستر.. والقضاء: إبعاد لبنانيَّين

دبي - بواسطة محمد فارس كافأت وزارة التجارة والاستثمار مواطنا بـ90 ألف ريال، أبلغ عن جريمة تستر تجاري أدين بها مواطن واثنان من الوافدين (لبنانيي الجنسية)، زاولوا نشاط التجارة في تجهيز الحفلات والمناسبات في الرياض، فيما يمثل مبلغ المكافأة 30% من الغرامة الصادرة بحقهم بموجب حكم قضائي. شاهد الفيديو: انطلاق مبادرة "مسك" ضمن موسم الرياض مقدم من سكاي نيوز عربية انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي أجواء احتفالية تراثية ترافق موسم قطاف الزيتون في فلسطين ترافق موسم قطاف وعصر الزيتون في فلسطين، أجواء احتفالية تراثية، لما للشجرة من ارتباط بالهوية والتاريخ الفلسطيني. سكاي نيوز عربية

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واشتبه المواطن في نظامية عمل المنشأة المخالفة، فأبلغ الوزارة بالاتصال على الرقم 1900، لتتحقق بشكل فوري من البلاغ الذي أثبتت التحريات ثبوت جريمة التستر التجاري فأحيلت القضية للنيابة العامة التي أحالتها للقضاء، فيما أدانت المحكمة الجزائية بالرياض المواطن والوافدين بمخالفة نظام مكافحة التستر التجاري، وقضت بتغريمهم 300 ألف ريال، علاوة على إغلاق المنشأة وتصفية النشاط وشطبه من السجل التجاري، ومنع المتستر من ممارسة النشاط، وإبعاد الوافدين وعدم السماح لهما بالعودة للعمل في المملكة.

ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن حالات التستر عبر مركز البلاغات، أو عبر تطبيق «بلاغ تجاري»، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت، مع منحها مكافأة مالية للمبلغ تصل إلى 30% من إجمالي الغرامات المحكوم بها، والتي تصل إلى مليون ريال للمخالف.

فيما تباشر الوزارة ضبط الحالات المخالفة وتطبيق أنظمة مكافحة التستر والتشهير بأسماء المخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم الخاصة.

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