صحيفة الجزيرة السعودية: السيطرة على حريق فى مستودعين بجدة دون وقوع إصابات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت صحيفة الجزيرة السعودية، أنه تم السيطرة على حريق نشب فى مستودعين بجنوب جدة فجر الثلاثاء دون وقوع إصابات، وأعلنت فرق الإطفاء فى الدفاع المدنى، أنه تم التمكن من إخماد حريق اندلع فى مستودعين جنوبى المحافظة. Advertisements وأفادت المديرية العامة للدفاع المدني في تغريدة على حسابها الرسمي في (تويتر)، اليوم الثلاثاء: "أخمد الدفاع المدنى بجدة حريقاً اندلع في مستودعين جنوب المحافظة دون وقوع أي إصابات".

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