انفجار في بناية غربي مدينة غزة

غزة/الخليج 365-

وقع انفجار، في بناية، تقع غربي مدينة غزة، التي تشهد توترا أمنيا، عقب اغتيال إسرائيل، قائدا بارزا سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي.

وأفاد مراسل وكالة الخليج 365، إن انفجارا وقع، الثلاثاء، في شقة سكنية فارغة، تقع بالطابق الثالث، في بناية "الشام"، المكونة من 12 طابقا، والواقعة في حي الشيخ عجلين، غربي مدينة غزة.

ولم تتضح أسباب الانفجار، حيث لم يصدر بيان عن الجيش الإسرائيلي، أو السلطات الفلسطينية في غزة حياله.

وأسفر الانفجار عن إصابة العديد من السكان والأطفال بالهلع.

وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن صباح الثلاثاء، أنه اغتال بهاء أبو العطا، أحد أبرز قادة سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، في هجوم استهدف منزلا شرقي مدينة غزة، أسفر أيضا عن استشهاد زوجته.

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