وظائف شاغرة بمستشفى الملك فيصل التخصصي

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عن وظائف إدارية وصحية وأمنية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، وجدة.

وأوضحت إدارة المستشفى، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: مختص تحاليل (الرياض)، كبير أخصائيي تصوير الأشعة الصوتية (الرياض)، رجل أمن ثالث (الرياض)، رجل أمن ثانٍ (الرياض)، عامل نظافة (الرياض)، ممرض أول (جدة).

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